F1: Jerome d’Ambrosio assume liderança da equipa, em caso de ausência de Toto Wolff | AutoSport

Jerome d’Ambrosio tem sido visto na box da Mercedes, ao lado de Toto Wolff. O ex-piloto está agora focado em papéis de gestão e depois de uma passagem pela Fórmula E, estabelece-se agora na Mercedes.

Toto Wolff afirmou que o belga irá assumir o leme da equipa se ele tiver de faltar a uma corrida, um acontecimento raro, mas que já aconteceu no passado:

“Quando eu estiver ausente num fim de semana de corrida, o Jerome substitui-me”, disse o austríaco ao Auto Hebdo. “É verdade que em 11 anos isso só aconteceu três vezes, mas é uma situação que temos de antecipar. Agora, ele tem de ganhar credibilidade dentro da equipa e no paddock, ainda tem tempo, mas no caso de eu não poder estar presente, ele estará no meu lugar. Jérôme fez um trabalho muito bom no ano passado na Venturi, uma estrutura pequena, que obviamente não tem nada a ver com a nossa, que tem 2.500 pessoas”, acrescentou Wolff. “No entanto, ele está envolvido e devo mesmo dizer que metade das suas intervenções durante os grandes prémios são sensatas. Garanto-vos que isto já é um resultado notável, James Allison dizia-me muitas vezes que eu dizia 50% de coisas inteligentes e 50% de disparates. É preciso dar-lhe tempo, mas tenho a impressão de que ele tem o perfil certo para assumir este papel”.