F1, Jeremy Clarkson: “Max Verstappen poderá ser um dos melhores pilotos que já vimos”

Jeremy Clarkson comentou a exibição de Max Verstappen no GP de São Paulo. Para o jornalista e apresentador britânico, a prestação do piloto da Red Bull foi superlativa e confirmou o seu estatuto de um dos melhores de sempre.

Na sua coluna no jornal The Sun, Clarkson também falou sobre Lewis Hamilton, afirmando que o britânico passou o seu auge, comparando o seu desempenho ao de George Russell, que esteve na luta pela vitória:

“Aprendemos duas coisas importantes durante o Grande Prémio do fim de semana passado, no Brasil. Bem, três, se contarmos com o Lance Stroll, que bateu com o seu carro acabado de reparar na volta de formação. E depois foi parar a uma caixa de brita. Em primeiro lugar, Max Verstappen é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ele pode até ser o melhor piloto que já vimos. E segundo, Lewis Hamilton já passou do seu auge. Ele culpou o seu carro pela sua sessão de qualificação no final, mas o seu colega de equipa, George Russell, estava na primeira linha. É claro que é possível que, como Lewis vai mudar para a Ferrari no próximo ano, a equipa esteja a encher o seu depósito de combustível com água de cevada com limão em vez de gasolina. Mas isso parece-me improvável. É muito mais provável que ele já esteja demasiado velho.”