F1: Jeremy Clarkson cumpre promessa e levou cerveja à Alpine | AutoSport

As promessas são para se cumprir. E Jeremy Clarkson cumpriu. O famoso apresentador e jornalista britânico está agora dedicado à sua quinta e à agricultura. Mas, além disso, tem também agora a sua marca de cerveja, a Hawkstone. E no GP do Mónaco, durante a prova, no Twitter, fez a promessa de que, se a Alpine conseguisse o pódio, que levava cerveja para todos.

A fábrica da Alpine situa-se em Chipping Norton, perto da quinta de Clarkson, que aproveitou a curta distância para levar o seu Lamborghini (o trator) para distribuir a prometida cerveja. Promessa feita, promessa cumprida.