F1: Jeremy Clarkson critica postura de Lewis Hamilton

Jeremy Clarkson criticou a abordagem de Lewis Hamilton durante a sua primeira semana na Ferrari, questionando a sua dedicação para ganhar um oitavo Campeonato do Mundo. Escrevendo para o The Sun, Clarkson observou que, embora os rumores sugiram que o carro da Ferrari é muito competitivo para a próxima temporada, Hamilton parecia mais concentrado nas aparências do que em mergulhar nos aspetos técnicos do carro.

Clarkson destacou a chegada de Hamilton de fato e gravata, posando para fotografias e participando numa visita à fábrica antes de conduzir um Ferrari com três anos. Também mencionou a decisão de Hamilton de viver em Milão e de se deslocar de helicóptero em vez de se juntar à base da Ferrari em Maranello.

“Pode argumentar-se que Lewis Hamilton quer bater o recorde do oitavo campeonato do mundo antes de se reformar e que se mudou para a Ferrari porque acha que este ano vão ter o carro mais rápido. Ele pode ter razão. As primeiras indicações nos rumores sugerem que o carro é de facto muito rápido” escreveu o apresentador e jornalista britânico. “No entanto, se ele está tão interessado no oitavo título mundial, seria de imaginar que ele teria chegado à fábrica no primeiro dia, interessado em conhecer os segredos do carro e como ele pode extrair o máximo do seu vasto arsenal de truques de corrida”.

“Em vez disso, apareceu num SUV de fato e gravata e posou para fotografias antes de falar com os fãs, sob o olhar atento de um drone de vídeo que, felizmente, estava lá para captar o momento. A seguir, houve uma visita guiada à sede da equipa, onde, em câmara lenta, vimos os engenheiros a serem bajulados e os aplausos. E depois, finalmente, foi para a pista, num Ferrari de F1 com três anos”.

“Disseram-me que a sua nova casa não é perto da sede da equipa. É em Milão, e ele nem sequer se desloca num carro de estrada da Ferrari, preferindo usar o helicóptero da Fiat. Isso fez-me pensar. O que é que o Lewis é agora? Um piloto? Ou uma super-estrela?”

Clarkson comparou Hamilton com o seu colega de equipa Charles Leclerc, que fala italiano, conhece bem a equipa e é considerado um dos pilotos mais rápidos. Especulando sobre os motivos de Hamilton, Clarkson sugeriu que Hamilton pode ter entrado para a Ferrari não só pelos títulos, mas para realizar o sonho de conduzir para a equipa mais emblemática do desporto automóvel. Apesar da sua crítica, Clarkson desejou a Hamilton felicidades no seu capítulo na Ferrari.

“O que eu sei é que ele vai ter muito trabalho para bater o seu companheiro de equipa Charles Leclerc, que fala italiano, conhece a equipa, não passa tanto tempo a posar para fotografias e é considerado por muitos como o piloto mais rápido de todos. Talvez o Lewis tenha consciência disso. E talvez ele tenha assinado com a Ferrari por uma razão diferente – ele sabe que já passou do seu auge e não queria reformar-se sem nunca ter pilotado para a joia da coroa do desporto automóvel. De qualquer forma, desejo-lhe felicidades”.