F1, Jenson Button: “Valtteri Bottas seria uma grande adição para a Williams” | AutoSport

Os rumores e a especulação sobre o futuro de Valtteri Bottas e George Russell aumentam a cada semana sem ainda luz ao fundo do túnel. Mas Jenson Button acredita que a Williams é uma boa solução para Bottas.

Vários nomes têm sido associados a um lugar na Williams, com Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat e mais recentemente Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne a serem supostas opções para a vaga de Russell, caso se mude para a Mercedes. Mas Button vê Bottas como uma excelente adição para a equipa e acredita que poderá ser o lugar certo para o finlandês:

“Penso que haverá alguns pilotos a abandonar as suas equipas no final da época”, disse Button. “Mas nesta altura da época, muitas equipas de topo têm os seus pilotos escolhidos para a próxima época e estão contentes com eles. Há bastantes contratos a terminar também, mas penso que não haverá quaisquer mudanças significativas. Pode haver uma troca entre a Williams e a Mercedes, acho que com George indo para a Mercedes e Valtteri vindo para a Williams. Ele já esteve na Williams antes e tenho a certeza que dói ir para uma equipa que não está a lutar na frente. Mas ele seria ótimo para a Williams. Ele tem muita experiência e talvez voltasse a melhorar mentalmente estaria num lugar melhor. Ele também estaria numa equipa que não tem Lewis Hamilton. Ele sempre conseguiu bons pontos em segundo ou terceiro lugar nas corridas, pelo que a Mercedes sempre venceu o Campeonato de Construtores.”

“Mas este ano, ele não tem tido o mesmo desempenho e eles não estão a obter os pontos a que estão habituados, por isso provavelmente estão a procurar assinar com outro piloto para 2022. Seria triste perder George, mas a equipa compreende completamente que se ele tiver a oportunidade de correr num carro como o Mercedes, eles têm de o deixar ir”.