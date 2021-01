F1, Jenson Button: “Tive oportunidade de ir para a Ferrari”

Jenson Button, campeão britânico de F1 em 2009 admitiu que houve uma possibilidade de se juntar à Ferrari, algo que não se materializou.

Button foi no seu tempo o mais jovem piloto a juntar-se à F1, sendo visto como um dos mais brilhantes talentos da sua geração, mas a sua carreira foi feita de altos e baixos até a Brawn GP entrar em cena. Em 2009 Button sagrou-se campeão do mundo e afastou as dúvidas quanto ao seu talento.

Button, que esteve na McLaren desde 2010 até se retirar da competição em 2016 admitiu que houve uma hipotese de se juntar à Ferrari:

“Todos os pilotos adorariam correr pela Ferrari”, disse Button numa entrevista recente ao Motorsport News. “Há algo de especial naquela equipa, mesmo neste ano [2020] que foi duro para eles e duro para os fãs, mas talvez precisassem disto para voltarem mais fortes.“

“Mas eu adoraria ter corrido pela Ferrari e houve uma boa possibilidade há cerca de oito anos atrás, mas não se concretizou no final. Bastante contratos estavam prestes a terminar e quase aconteceu, mas por muitas razões diferentes não aconteceu e, para ser justo, provavelmente estava melhor onde estava de qualquer forma, na McLaren”.