F1: Jenson Button surpreendido com contrato de longa duração de Lando Norris | AutoSport

O antigo piloto e campeão do mundo de Fórmula 1 Jenson Button, expressou a sua surpresa com o contrato plurianual assinado por Lando Norris com a McLaren, especialmente pela incapacidade da equipa britânica em ser capaz de construir um “carro vencedor” para um piloto que poderá ter algumas equipas do topo da classificação interessados nos seus serviços.

Norris renovou com a estrutura de Woking em 2022, com contrato válido até 2025, surpreendendo o agora comentador de televisão e embaixador da Williams. “Fiquei surpreendido quando assinou um contrato a longo prazo”, explicou Button à Sky. “Porque neste desporto, não se sabe quem está à frente e é preciso estar num carro vencedor. O seu talento não é suficiente para trazer o carro para o topo [da classificação]. Pode ajudá-los a desenvolver, mas precisa de estar num carro competitivo que possa ganhar corridas e a McLaren não lhe deu isso”.

Segundo declarações de Helmut Marko e Christian Horner em 2022, Lando Norris foi uma opção para ser colega de equipa de Verstappen, tendo existido conversas com o britânico sobre o seu futuro.

Em declarações à publicação austríaca oe24.at, Helmut Marko disse que “Norris chamou-me à atenção antes, mas Max ainda está no topo do meu ranking, porque é capaz de fazer uma corrida rápida em todas as condições”. Enquanto Horner explicou pouco depois que “falamos com Lando um par de vezes ao longo dos anos, mas sempre que tivemos uma conversa, no dia seguinte ele assinou um contrato com a McLaren”.

Button salientou ainda que “neste ponto da carreira [de Lando Norris], precisa de estar num carro vencedor”.