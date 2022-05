F1: Jenson Button surpreendido com as declarações de Zak Brown sobre Daniel Ricciardo | AutoSport

Zak Brown disse publicamente que apesar de Daniel Ricciardo ter contrato até 2023, há mecanismos que podem permitir à equipa terminar o acordo antes do tempo previsto. Esses mecanismos estão ligados às prestações do piloto que, ultimamente, têm deixado a desejar. Mas Jenson Button ficou surpreendido com as declarações.

Button considera que esta pressão extra colocada pelas palavras de Brown não ajuda o australiano que continua sem encontrar a sua melhor forma na McLaren e este ano continua longe das prestações de Lando Norris:

“Todos na equipa deveriam estar a proteger estes pilotos. A Fórmula 1 é um verdadeiro jogo mental. Todos eles têm um talento imenso, mas é difícil estar bem se a cabeça não estiver no lugar certo”, explicou Button à Sky Sports. “Fiquei surpreendido por Zak ter dito que o Daniel não estava a corresponder às expectativas – todos nós sabemos isso. Mas quando o diretor da sua equipa diz isso, dói. Pela resposta de Daniel, dói”.

Button deixou ainda o conselho a Ricciardo de sair da equipa se sentir que esta já não está com ele. É uma situação complicada para Ricciardo, que não parece ter falta de apoio da equipa. A McLaren parece ser um bom ambiente para trabalhar, mas a verdade é que o australiano não tem dado ainda o que se esperava dele e a equipa tem motivos para estar descontente. Seria uma pena se esta ligação terminasse desta forma, mas não se vê Ricciardo com capacidade para dar a volta à situação.