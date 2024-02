F1: Jenson Button quer Fernando Alonso na Mercedes | AutoSport

“A Mercedes tem de acertar no que toca ao companheiro de Russell. Será um dos seus rivais no karting, como Albon, ou poderá também ser Alonso, um tipo que nunca desaparece, que está sempre a lutar pelos melhores lugares nas melhores equipas”, disse Button à Sky Sports. “Estou apaixonado pelo meu antigo companheiro de equipa. A verdade é que eu adoraria ver Fernando lá. Ele tem 42 anos, mas a fome ainda está lá e se a fome está lá, a forma física também está. O Alonso é um apaixonado pelas corridas. Conduz um kart todos os dias. Seria uma boa dupla com George. Aprenderiam muito um com o outro e trabalhariam bem juntos”, acrescentou o britânico.

Button admitiu que adoraria ver Alonso nos Flechas de Prata e acredita que faria uma boa dupla com George Russell (com quem tem uma excelente relação):

