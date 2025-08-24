F1: Jenson Button pendura o capacete e foca-se mais na família

Jenson Button, campeão do mundo de F1 em 2009, anunciou que não voltará a competir, colocando um ponto final na sua carreira no desporto motorizado para privilegiar a família.

O britânico de 45 anos, que se retirou da F1 em 2016, mas continuava ativo noutras categorias, admitiu que a vida de viagens o afastou dos filhos e que chegou a hora de mudar prioridades: “Está na hora]“, disse ele. ”Tive uma carreira fantástica. Ainda estou saudável e há tantas coisas que ainda quero fazer, mas sinto que perdi o equilíbrio. Estive muito tempo longe, viajei muito. Tive de o fazer por causa do trabalho, mas é por isso que me vou retirar das corridas, para que possamos ter este novo começo com os miúdos e passar mais tempo juntos em família. Os miúdos estão a crescer. Sinto que estou a perder muito. Já tenho 45 anos. O tempo passou a voar; tem sido uma loucura. Mas esta fase da minha vida vai ser a melhor parte da minha vida e estou muito, muito entusiasmado.”

Com mais de 300 Grandes Prémios, 15 vitórias e 50 pódios, Button ficará para sempre associado ao título conquistado com a Brawn GP em 2009. Além da F1, brilhou na Super GT, no Mundial de Resistência e nas 24 Horas de Le Mans, cimentando o seu legado como um dos pilotos mais versáteis da sua geração.