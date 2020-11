F1, Jenson Button: “O Alonso é agora um melhor piloto…”

Fernando Alonso regressa à Fórmula 1 em 2021 para correr pela equipa da Alpine. Depois de Felipe Massa falar das suas reservas sobre do regresso do seu antigo companheiro de equipa na Ferrari (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), Jenson Button, antigo colega de equipa do espanhol na McLaren, é da opinião que o espanhol é agora um melhor piloto.

Ao autosport.com, Button recordou: “O Räikkönen apercebeu-se de como é bom estar na Fórmula 1 e regressou após alguns anos fora. É por isso que o Fernando está de regresso e penso que agora é um melhor piloto, tanto na forma de pilotar como na forma de tratar a equipa”.

“Será interessante acompanhar o regresso, porque há três ou quatro anos ele não queria fazer parte da equipa. Acho que ele é agora um ‘jogador’ de equipa e compreende que é preciso isso para ter sucesso”, finalizou o Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2009.