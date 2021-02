F1, Jenson Button: “No futuro, a F1 com motores a combustão será inútil”

Jenson Button prepara-se para competir em 2022 na Extreme E, com a sua própria equipa. Depois de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, Button é o terceiro campeão do mundo de Fórmula 1 a juntar-se à série elétrica.

Em entrevista à BBC, Button explicou que a série está a atrair grandes nomes do desporto motorizado: “O Nico e o Lewis já têm as suas equipas e agora comigo, somos três campeões do mundo, sendo um deles o atual. Para além deles, campeões de ralis, do rallycross e do Dakar também vão participar”.

Button olha para os carros elétricos como o futuro e séries como a Extreme E vão fazer parte disso. Para Button, os carros com motores de combustão interna vão ficar obsoletos e com isso a Fórmula 1 segue o mesmo caminho.

“Os carros normais, que funcionam com gasolina, vão ficar obsoletos. E com isso, a Fórmula 1 com motores de combustão interna também será inútil. O futuro passa pela eletrificação de qualquer desporto motorizado. Quando carregas no acelerador [de um carro elétrico] todos os teus pensamentos de um motor V8 escapam, porque o sentimento dentro de um carro elétrico é diferente”, concluiu o antigo piloto de Fórmula 1 e agora conselheiro sénior na equipa da Williams.