F1, Jenson Button: “Não ter um carro competitivo fez com que abandonasse” | AutoSport

O que faz um piloto abandonar a F1? São vários os motivos, mas provavelmente o motivo mais forte é o que Jenson Button apontou… a falta de um carro vencedor.

Button admitiu que abandonou a competição quando sentiu o desânimo de não estar a lutar por vitórias. Esse desânimo acabou por ser determinante. Button usou a sua experiência do passado para falar no que poderá levar Lewis Hamilton a abandonar a competição. O heptacampeão já disse que se quer manter por muito tempo, mas a falta de um carro vencedor poderá influenciar:

“É algo [não ter um carro vencedor] pelo qual todos passamos nas nossas carreiras”, disse Button à Sky. “É uma razão pela qual muitas pessoas se retiram, quando já não estão num carro vencedor. Foi por isso que me vim embora. É possível lidar com a pressão a que se submete e com o calendário, se estiveres num carro vencedor. Quando não estás, pensas ‘Já estou farto, quero sair’. A Mercedes deu-lhe um carro vencedor durante tantos anos. O ano passado obviamente não, mas o carro ganhou uma corrida no ano passado, por isso diria que no final do ano eles eram fortes”.

“Penso que Lewis estava em forma”, explicou ele. “As suas performances foram muito consistentes, de meados a finais da época. Penso que ele vai começar este ano a fundo. Ele vai estar em forma desde o início, por isso estou ansioso por ver. Vai colocar muita pressão sobre o George Russell, penso que é uma boa dupla.”