F1: Jenson Button não acredita que Verstappen tire um ano sabático

O ex-campeão do mundo de F1 Jenson Button (2009) manifestou a sua opinião sobre o futuro de Max Verstappen na competição, descartando a hipótese do neerlandês fazer uma pausa temporária na categoria.

Verstappen tem expressado abertamente a sua insatisfação com os novos regulamentos de 2026, nomeadamente com a gestão de bateria exigida pelas novas unidades motrizes. A situação é agravada pelo fraco desempenho da Red Bull, que permanece sem qualquer pódio nas três primeiras corridas da temporada, alimentando especulações sobre o seu futuro na F1. Button sublinhou ainda que a contratação de Gianpiero Lambiase pela McLaren a partir de 2028 — engenheiro de corrida de Verstappen desde 2016 — acrescenta incerteza ao futuro do tetracampeão.

“Pessoalmente, não me parece que ele seja o tipo de pessoa que faz uma pausa” disse Button, em declarações à Sky F1. “Ou está a correr, ou não está. Se quiser parar e ir fazer outra coisa, isso também é divertido. Não acredito que vá tirar um ano sabático e regressar. Não me parece que seja esse o Max que fui conhecendo.”

“Apenas algumas semanas antes de ser anunciado que o Lambiase iria para a McLaren, o Max disse ‘não consigo imaginar correr sem ele ao meu lado’. Mas isso é em 2028, são mais dois anos. Veremos. Mas é emocionante, há tanto para antecipar no mercado de pilotos nos próximos anos. O Max vai ser sempre o centro das atenções porque está, neste momento, num carro que não rende.”

Foto: Getty Images / Red Bull