F1, Jenson Button: “Max Verstappen é o piloto mais completo que já existiu”

O campeão de F1 de 2009, Jenson Button, acredita que Max Verstappen é atualmente o melhor piloto da Fórmula 1, à frente de Lewis Hamilton. Embora reconheça a carreira lendária e os recordes de Hamilton, Button elogiou a capacidade de Verstappen de extrair consistentemente o máximo desempenho do seu carro — mesmo quando não é o melhor do grid.

Button, agora comentador da Sky, disse que Verstappen é “o piloto de F1 mais completo que já existiu” e destacou as suas vitórias notáveis em Suzuka e Ímola em 2025. Ele também lembrou o talento natural excecional de Hamilton desde o tempo em que eram companheiros de equipa na McLaren, mas enfatizou que, neste momento, Verstappen consegue fazer mais com o carro do que qualquer outra pessoa.

“Max é o piloto de F1 mais completo que já existiu”, disse Button no programa Chris Moyles Show, da Radio X. “Sei que ele não ganhou os campeonatos do Lewis. Obviamente, acho que o Lewis é extremamente bom e um dos melhores do mundo, mas há algo no Max que ele consegue fazer com o carro que acho que ninguém mais consegue”.

“Fui companheiro de equipa do Lewis durante três anos e o talento dele é incrível. A habilidade natural que ele tem é inacreditável. Por vezes, tinha dificuldades nos treinos e quando chegava à qualificação, eu pensava: ‘vou vencê-lo’. E ele simplesmente fazia a volta mais rápida, do nada. Talento extremo. E, obviamente, a carreira dele… Não sei se alguém vai bater os recordes dele. Mas, pensando neste momento, é o Max que consegue fazer mais com o carro do que qualquer outra pessoa.”