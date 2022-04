F1, Jenson Button: “Max Verstappen é o mais talentoso, mas não sei se é o melhor” | AutoSport

Jenson Button teceu alguns comentários sobre o talento de Max Verstappen. O campeão de F1 de 2009 considerou o neerlandês o piloto mais talentoso da atual grelha, mas não sabe se é o melhor, pois para ser o melhor não basta o talento.

Button conhece bem a família Verstappen, que tem muita tradição nas corridas e como tal o talento de Verstappen corre-lhe no sangue:

“O Max tem um talento natural” disse Button. “Quando se olha para os pais de Max, o seu pai correu na F1. Foi contra o pai dele que eu consegui os meus primeiros pontos, no Brasil, na minha segunda corrida . Para chegar a esse ponto, tive de ultrapassar o Jos. Ninguém queria muito irritar o Jos. Havia ali um pouco de agressão. Ele era um talento espantoso, um dos melhores pilotos de kart de sempre. E a sua mãe, a Sophie, foi minha colega de equipa no karting. Ela era uma profissional e uma das melhores do mundo, por isso o talento está definitivamente no sangue”.

“Se ele é o mais talentoso? Sim. Será ele o melhor? Não sei se ele é o melhor piloto da F1”, acrescentou Button. “Quando se olha para o Lewis [Hamilton], vemos um piloto de corridas muito mais completo, com muito mais experiência, talvez seja por isso. Ele [Verstappen] tem de trabalhar arduamente. Mesmo que se pense que é o melhor, ainda há mais que se pode fazer para ser melhor. Era aí que Michael Schumacher era tão forte”.