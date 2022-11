F1, Jenson Button: “Fernando Alonso vai fazer a sua magia” | AutoSport

Fernando Alonso não tem tido a sorte do seu lado nesta época, com inúmeros incidentes, azares e problemas a afetar a época do espanhol. Jenson Button, antigo colega de equipa de Alonso, acredita que ele irá mostrar a sua magia na Aston Martin, se encontrar um carro fiável.

A qualidade de Alonso é inquestionável e apenas a falta de sorte tem impedido uma época mais conseguida por parte do #14 da Alpine, que vai trocar de equipa, passando a representar a Aston Martin em 2023. Button acredita que Alonso voltará a mostrar a sua capacidade com um carro mais fiável:

“É difícil ver um piloto do seu nível ter todos estes problemas quando ainda está no seu auge aos 41 anos. Fernando ainda é um grande talento com muita paixão e amor pelo desporto, como se pode ver pela sua reação expressiva no México”, disse ele na Sky Sports. “Fernando parecia muito positivo na rádio ao aproximar-se da sua paragem. A equipa disse ́ vamos para os duros, parece estar a funcionar ́ e Fernando respondeu ´sim, vamos a isso´. E ele parecia estar à altura do desafio. É espantoso como se pode passar rapidamente de uma grande corrida a um desastre. Ele teve um problema com o motor e finalmente desistiu na Curva 1, quando já tinha sido ultrapassado por um par de pilotos… e um deles era o seu companheiro de equipa (Ocon). Portanto, foi duro para Fernando, mas foi um Fernando calmo na rádio em comparação com o que vimos noutras ocasiões, embora depois se tenha deixado levar quando saiu do carro”, contou ele. “Tenho a certeza que espera encontrar um pacote mais fiável (com Aston Martin) no próximo ano. Depois ele vai fazer a sua magia, que tenho a certeza que irá tornar o carro competitivo”, concluiu Button.