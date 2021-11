F1, Jenson Button: “Fernando Alonso é rápido e inteligente” | AutoSport

Os elogios a Fernando sucedem-se, depois do pódio conquistado no Qatar. O piloto espanhol regressou aos primeiros lugares depois de um grande jejum e uma saída da competição. Neste regresso, Alonso provou que está em forma e que mantém todas as qualidades que já tinha mostrado no passado. Jenson Button enalteceu as capacidades do asturiano.

Button foi colega de equipa de Alonso na McLaren, numa altura em que a competitividade da equipa deixava muito a desejar. No entanto a luta entre os dois experientes pilotos foi um dos poucos pontos positivos dessa altura e foi onde Button se pôde comparar ao bicampeão espanhol:

“Temos sempre ao nosso lado um piloto com quem nos podemos medir. Sabes que te estás a comparar com o melhor”, disse Button à Sky Sports o seu antigo colega de equipa. “Ele não é apenas um piloto rápido, ele também é muito inteligente. Ele encontra sempre uma solução para contornar um problema e eu gostei de o ter como companheiro de equipa”.