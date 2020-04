F1: Jenson Button fala dos cortes nos salários

Tem sido um tema cada vez mais falado no mundo do desporto. Os cortes nos salários milionários dos atletas é um tema delicado, com alguns atletas a aceitarem prontamente cortes.

Jenson Button deixou a sua opinião sobre o tema:

“É complicado. Temos seis ou sete pilotos que estão a ganhar muito, muito, dinheiro. O resto grelha não é e obviamente alguns pilotos recebem dinheiro através de patrocinadores, sendo pagos dessa maneira. Mas há alguns que estão ganhando uma quantia extrema de dinheiro. Tal veio a cresceu desde que eu corria na F1, em quatro ou cinco anos. É muito dinheiro. Mas é sempre difícil.”

Button falou que o salário dos pilotos deveria ser incluído no teto orçamental:

“E talvez deva ser incluído no limite do orçamento. Pode escolher quanto paga ao motorista, mas perde o desenvolvimento. É um assunto complicado.”