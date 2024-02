F1, Jenson Button: “Estive muito perto de assinar pela Ferrari” | AutoSport

“Penso que, para todos nós, quando éramos crianças, há muito tempo, e víamos o Ferrari vermelho, pensamos: ‘Quero correr para aquela equipa’. É um passo importante” disse Button à SkySports. “Eu não tive a oportunidade de correr pela Ferrari. Estive muito, muito perto, o contrato está quase na mão. Mas, acho que é especial para o Lewis. Só espero que corra tudo bem para ele, porque acabar a carreira, quando se teve momentos tão altos e não ter um bom desempenho no final, é complicado. Mas estou ansioso por ver o Lewis e acho que ele está numa fase em que tem muita confiança em si próprio. Creio que ele está a pilotar no seu melhor. E se conseguir levar isso para a Ferrari, teremos uma grande luta entre ele e o Charles”.

