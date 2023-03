F1, Jenson Button: época não será “nenhum passeio no parque para Red Bull e Max” | AutoSport

Jenson Button não espera uma época tão tranquila como se pensa para Max Verstappen e a Red Bull, ao contrário do que afirmou George Russell no final da corrida inaugural da época no Bahrein. O piloto britânico da Mercedes afirmou que depois da demonstração de força do RB19 e da equipa que o opera na pista de Sakhir, deveriam ganhar todas as corridas do calendário de 2023, algo que o seu compatriota e antigo piloto de F1 não partilha.

O campeão do Mundo de F1 de 2009, apesar de considerar que o Grande Prémio do Bahrein, foi “uma corrida relativamente fácil, especialmente para Max”, explica que o equilíbrio das forças noutras pistas pode ser diferente, levando a Red Bull a ter mais luta dos seus adversários. “Sei que muitos pilotos disseram que será um campeonato fácil para Red Bull e Max. Mas como podem dizer isso? Testaram numa pista, competiram apenas numa pista”, disse Button, citado pelo Motorsport-Total.com. “E todos nós sabemos que o Bahrein é único na forma como os carros funcionam. É uma pista com zonas de travagem fortes, trata-se de tração e não tanto velocidades altas. Portanto, não podemos dizer isso.”

Button acredita que na Arábia Saudita as coisas podem ser diferentes, assim como quando a competição passar para as pistas europeias, afirmando que não será “nenhum passeio no parque para Red Bull e Max”. É uma temporada “muito diferente do ano passado, mas acho que teremos algumas batalhas muito, muito acirradas”, concluiu o antigo piloto de F1.