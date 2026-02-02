F1: Jenson Button é o novo embaixador da Aston Martin

O antigo campeão do mundo Jenson Button foi anunciado como novo embaixador da equipa de Fórmula 1 da Aston Martin, num acordo plurianual que marca uma nova ligação do britânico ao pelotão, depois de ter desempenhado função semelhante na Williams entre 2021 e 2025.

Ao contrário do que sucedeu com a Williams, Button nunca correu pelas várias encarnações da Aston Martin na Fórmula 1. No entanto, manteve uma relação estreita ao longo da carreira com a Honda, atual parceira oficial de motores da equipa britânica, incluindo períodos em que foi colega de Fernando Alonso.

O piloto britânico ingressou numa estrutura motorizada pela Honda em 2003 e conquistou a sua primeira vitória em Grandes Prémios três anos depois, antes de se sagrar campeão mundial em 2009 ao serviço da Brawn GP, na sequência da saída do construtor japonês do campeonato. Mais tarde, voltou a trabalhar com a Honda durante a sua passagem pela McLaren, num período particularmente exigente entre 2015 e 2016.

Após a retirada da Fórmula 1, Button regressou novamente à órbita da Honda no Japão, onde conquistou o título da Super GT em 2018. A Aston Martin destacou que a relação duradoura entre o britânico e o fabricante japonês foi determinante em vários dos momentos mais marcantes da sua carreira e enquadra-se no novo papel de embaixador, que incluirá apoio a iniciativas mediáticas, comerciais e com parceiros.

Jenson Button, em declarações divulgadas pela Aston Martin:

“A nova parceria oficial da Honda com a equipa foi um enorme atrativo e espero trazer para este papel de embaixador toda a minha experiência a trabalhar com eles. O ano de 2026 vai ser fascinante e fazer parte de uma equipa tão ambiciosa é uma verdadeira oportunidade.”