F1: Jenson Button defende que é tempo de arriscar

Numa altura em que a F1 procura soluções alternativas para voltar para as pistas, Jenson Button acredita que é tempo de arriscar.

A ideia das grelhas invertidas, já criticada no passado, voltou a ser referida como solução para as jornadas duplas em circuitos como Red Bull Ring e Silverstone. A ideia passa por introduzir novidades para evitar que as corridas nas mesmas pistas se tornem demasiado iguais. Além disso, é uma oportunidade para experimentar novos formatos que poderão ser úteis no futuro. Button acredita que o tempo de arriscar é agora:

“Misturar um pouco as coisas é ótimo para o desporto, então vamos torcer para que algo divertido aconteça”, disse o campeão de F1 de 2009, falando à Virgin Radio. “É definitivamente a hora de correr riscos, e se der errado, deu errado, e voltamos ao sistema antigo. Mas acho que é uma ótima ideia correr esses riscos agora, dar novidades aos fãs. E dentro de pouco tempo teremos os novos regulamentos, o que é bom, principalmente um corte no orçamento, o que prejudicará as equipas maiores e, com sorte, permitirá que as equipas mais pequenas se aproximem mais do topo.”

Button, que também é comentador daSky Sports, revelou o nível de testes que estará em vigor para quando ele participar de grandes prémios, começando com a prova de abertura da temporada, em 5 de julho.

“Somos verificados antes de viajar, quando chegamos, e não podemos entrar no circuito até que eles obtenham os resultados e, a cada dois dias, eles fazem novos testes, por isso é uma verificação ininterrupta. Estamos muito seguros.”

“Estou realmente ansioso por isso. Acho que todo mundo está realmente empolgado para voltar às corridas – acho que todo mundo está empolgado em ver o desporto ao vivo na TV”.