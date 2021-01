F1: Jenson Button de regresso à Williams como conselheiro

Jenson Button, Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2009, está de volta à Williams, onde fez a sua estreia na Fórmula 1, no ano de 2000. Agora, o britânico será conselheiro sénior da equipa com base em Grove.

Na Williams, espera-se que Button traga a sua experiência no desporto motorizado e consiga aconselhar a equipa britânica, ajudando a desenvolver a academia de pilotos. Em 2021, Button estará também presente em alguns Grandes Prémios. Button também fará parte das atividades de publicidade e marketing da Wiliams, juntamente com os seus comentários na Sky Sports F1.

Sobre a nova posição na Williams, Jenson Button afirmou que: “Estou muito contente por assinar com a Williams. Quando tinha 19 anos foi um momento que mudou a minha vida, e sinto que nunca saí daqui. O Sir Frank Williams mostrou fé em mim e estar-lhe-ei sempre grato pela oportunidade de ajudar a equipa naquela altura”.

Para o CEO da Williams Racing, Jost Capito: “Trazer o Jenson de volta é mais um passo positivo para nos ajudar a crescer, fora e dentro da pista. O Jenson é um amigo de longa data e é bom voltar a vê-lo na Williams. Em 2000, o Sir Frank viu um talento promissor nele como piloto e deu-lhe a sua primeira oportunidade na Fórmula 1. Ele mais do que cumpriu essa promessa inicial ao longo de uma brilhante carreira que culminou com a glória do campeonato mundial. Mais recentemente, demonstrou a sua perspicácia tanto no mundo dos negócios como na televisão e continua a ser uma figura amplamente respeitada no paddock“.

“Toda esta experiência irá acrescentar mais uma camada à nossa transformação, tanto tecnicamente como no negócio. Sei que todos em Grove têm um enorme respeito por ele e estamos encantados por começar a trabalhar juntos”, finalizou Capito.