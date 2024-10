F1: Jenson Button critica abordagem da Red Bull

“É engraçado, porque só há uma equipa que traz pilotos a meio da época, tira pilotos do lugar a meio da época e essa equipa é a Red Bull e [RB]”, disse Button ao podcast Sky Sports F1. “É invulgar, e nunca vi isso na minha carreira, a não ser que alguém esteja a bater no muro em todas as corridas. Portanto, é uma situação estranha. Nunca fiquei muito confortável com isso, sempre achei que um piloto merece uma época para mostrar realmente do que é capaz. É um campeonato, e é o número de pontos que se consegue marcar ao longo da época, não apenas a meio – mas eles sempre o fizeram de uma forma diferente.”

