F1, Jenson Button: “Creio que Mick Schumacher irá brilhar”

Mick Schumacher é uma das caras novas para este ano. O jovem alemão chega à F1 com a pressão extra de ser filho do grande Michael Schumacher mas, Jenson Button acredita que Mick irá brilhar.

Para o ex-piloto de F1 e campeão, Mick tem tudo para ter sucesso na F1 e está ansioso por ver o que o jovem alemão é capaz de fazer em pista:

“É ótimo ele estar na Fórmula 1 e parece ser um miúdo muito simpático”, disse Button ao PlanetF1. “Ele também parece um trabalhador esforçado, por isso estou ansioso por ver como ele se sai. Ele tem um companheiro de equipa interessante que tem sido noticias não pelos melhores motivos, mas Mick é o oposto, por isso acho que ele vai brilhar”.

“Deve ter sido uma grande emoção para ele quando soube que tinha realmente conseguido o lugar na Haas”, acrescentou. “Quando se está a correr, basta fechar a viseira do capacete e é só você, o carro e a estrada, mas deve ter pensado no seu pai. Tenho a certeza que ele teria adorado ter falado com ele sobre esse momento, mas infelizmente penso que isso não é possível neste momento”.