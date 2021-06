F1, Jenson Button: Causas das falhas nos pneus foi “magia voodoo” | AutoSport

Depois do anuncio do resultado da investição da Pirelli em relação aos acidentes no GP do Azerbaijão, Jenson Button foi um dos que levantou algumas dúvidas em relação ao resultado do inquérito.

Através do Twitter, Button escreveu: “Então, qual foi a razão das falhas?! Aston e Redbull cumpriram aos limites estabelecidos, sem cortes nos pneus a partir de detritos e sem defeitos ou falhas da Pirelli? Penso que foi Magia Voodoo então.”

So what was the reason for the failures then?! Aston and Redbull stuck to the limits given, no cuts in tyre from debris and no defects or failure from Pirelli? Voodoo magic then I guess