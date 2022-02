F1: Jenson Button aposta na Mercedes para o título | AutoSport

Jenson Button, agora conselheiro da Williams e comentador TV, considera que a Mercedes é a favorita para este ano. Desafiado a dar a sua opinião sobre os favoritos para esta época. Button considerou que os Flechas de Prata deverão ser a referência:

“Penso que a Red Bull foi forte no ano passado, mas ao longo da época a Mercedes aproximou-se cada vez mais e ultrapassou-os a um ritmo muito rápido. Todos sabemos que para vencer a Mercedes é preciso ser mais rápido do que eles, pois eles não cometem erros como equipa. Penso que será a Mercedes e depois a luta entre Lewis Hamilton e George Russell, pela qual estou muito ansioso. Dois britânicos em carros Mercedes a lutar por um Campeonato Mundial, pelo menos é o que espero “.

“A Ferrari foi a que deu o maior passo em frente, diria eu, portanto possivelmente a Ferrari com a sua grande dupla de pilotos deverá aproximar-se da frente. Mas também a McLaren que é uma equipa realmente excitante. Eu estava com eles no auge e depois a equipa foi caindo e agora é óptimo vê-los a lutar para estar na frente. Há muitas mudanças na grelha. É ótimo ver Alex Albon de volta na F1 [na Williams] – segunda oportunidade e numa equipa com a qual também trabalho de perto”.

A Williams também já disse que quer aumentar a presença de Button na equipa. Contratado como conselheiro, teve pouco tempo para trabalhar diretamente com a equipa devido às restrições COVID, mas este ano a equipa espera alargar o leque de tarefa para o ex-piloto britânico, como explicou Jost Capito:“Com Jenson, no ano passado, claro, estávamos limitados por causa da COVID. Ele não podia vir para a equipa, e também quando estava nas corridas, tinha de estar na bolha da SKy Sports. Ele não podia vir [à Williams]. Queremos que ele se envolva mais nas atividades de marketing, e nas várias atividades que planeamos, se as pudermos fazer depois da COVID,” acrescentou ele. “Penso que temos muito planeado com ele no lado do marketing, na verdade, não no lado do desenvolvimento”.