F1, Jenson Button: “Adoraria ver Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton na mesma equipa”

Muitos falam da falta de concorrência que Lewis Hamilton tem. As outras equipas não “têm carro” para chegar à Mercedes e a luta interna tem caíndo invariávelmente para Hamilton, com Valtteri Bottas a dar fraca réplica. Jenson Button comentou a situação do seu compatriota.

O campeão britânico de 2009 acredita que a falta de concorrência interna tem beneficiado Hamilton:

“Comparar recordes é complicado. Tudo o que se pode dizer é que ele fez o melhor trabalho que podia e a equipa fez um trabalho fantástico. Eles não foram derrotados na era híbrida e Lewis ganhou todos, exceto um campeonato com eles. Não vejo que isso vá mudar também. Vai continuar até que ele pare ou até que encontre um companheiro de equipa que possa realmente desafiá-lo.”

“Ele aprendeu com seus companheiros de equipa e é um piloto mais completo do que quando estávamos na McLaren. Mas se ele tivesse um companheiro como Max [Verstappen], veríamos um Lewis diferente.“

“Ele precisa desse desafio, caso contrário, ele continuará a fazer a mesma coisa e continuará a vencer . Ele precisa de alguém que o desafie a ele e à Mercedes. Não os podemos criticar, porque é mais fácil se eles tiverem um piloto que é mais rápido do que o outro. Eu sei que o Valtteri chega perto na qualificação e às vezes até o supera, mas o ritmo de corrida em comparação com Lewis este ano, não está nem perto.”

“Não acho que George esteja pronto para enfrentar Lewis ainda, não há muitos pilotos que estejam”, admitiu Button. “Max, Charles e Daniel Ricciardo – eu acho, esses são os pilotos que estão prontos para desafiar Lewis. Eu adoraria ver Danny Ric contra Lewis, porque acho que ele afetaria muito o Lewis mentalmente. Ele seria rápido ao mesmo que tempo que estaria sempre a rir. Ele é uma verdadeira personagem e todos concordam com isso.”