F1: Jenson Button aconselha a Williams a Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo procura uma solução para o seu futuro e tudo está em aberto. No entanto, o seu amigo Jenson Button tem uma solução para ele.

Ricciardo já admitiu que irá ser humilde no seu novo passo, significando isso que o piloto australiano está disposto a dar um passo atrás. Todas as opções estão em aberto, desde um ano sabático, até um ano no papel de piloto de reserva (alguns rumores deram conta dessa possibilidade na Mercedes) ou então o ingresso numa equipa com aspirações mais modestas. E é nesse cenário que entra Jenson Button. Conselheiro da Williams, Button é suspeito, mas considera que a equipa de Grove pode ser a melhor opção para Ricciardo:

“Obviamente que trabalho com a Williams e sei o que eles têm vindo a fazer”, afirmou Button. “É uma perspetiva realmente excitante trabalhar com uma equipa e desenvolver um carro à sua volta e a forma como gosta de o pilotar. Sou uma daquelas pessoas, como o Daniel, que quer um carro que se adapte ao meu estilo. Seria o cenário perfeito, penso eu”.

Já Ricciardo, que está de mente aberta, não coloca de parte qualquer cenário, mesmo o de um ano de paragem:

“Os últimos 18 meses têm sido mais difíceis, por isso talvez isso fosse bom”, diz Ricciardo. “Mas também é bom permanecer ativo. É por isso que estou aberto a tudo. Mesmo que seja um papel de reserva. Não quero ser demasiado orgulhoso para dizer que sou bom demais para isso”.