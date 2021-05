F1, Jenson Button: ” A minha abordagem afetou Lewis Hamilton” | AutoSport

Jenson Button passou três épocas com Lewis Hamilton tendo conseguido levar a melhor em alguns momentos sobre o agora heptacampeão do mundo. Button recordou o passado e a convivência com o #44.

“Lewis era Campeão Mundial quando fomos companheiros de equipa. Ele era muito menos experiente do que Fernando Alonso na altura”, disse Button à Sky F1. Ele continua a explicar as diferenças com Alonso.



“Fernando era uma raposa velha e astuta. Ele sabia exatamente o que precisava de fazer para vencer. Ele tinha a velocidade, mas também compreendia a estratégia e sabia o que tinha de fazer com os engenheiros para os colocar do seu lado. Lewis era direto, super-rápido e podia conduzir qualquer coisa em que o colocassem. Eles eram muito diferentes um do outro, mas penso que o Lewis agora é muito diferente do que era na altura. Ele tem a experiência. Naquela altura, fazia cada volta a fundo e agora compreende o que precisa de fazer para tirar o melhor partido do carro de A a B.“, conclui o britânico.

“O importante para mim era ter a equipa a apoiar-me. Salto para um carro e se não for adequado ao meu estilo, então simplesmente não funciona para mim. Eu não sou um desses pilotos. Preciso de um carro desenvolvido à minha volta e do apoio da equipa à minha volta para o desenvolver na minha direção. Foi o que eu fiz, e funcionou para mim. Penso que isso magoou um pouco o Lewis mentalmente em certos momentos do nosso tempo juntos, mas quando o Lewis tiver provavelmente um problema ou um mau fim-de-semana agora, ele vai embora, pensará nisso e voltará. É apenas o seu trabalho”, conclui o ex-Condutor de F1.