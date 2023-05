F1, Jenson Button: “A Ferrari é a última equipa onde imagino Lewis Hamilton” | AutoSport

Os boatos da possível ida de Lewis Hamilton para a Ferrari ganharam força durante a última semana. Aparentemente tratam-se apenas de rumores e Jenson Button tem dificuldade em imaginar o seu ex-colega de equipa na Ferrari.

Para o ex-piloto britânico, a Ferrari é o último lugar onde imagina Hamilton a curto prazo e explicou porquê, quando questionado sobre se estes rumores são vantajosos para o heptacampeão da Mercedes:

“Se um piloto tem mais do que uma opção, é sempre melhor para ele. Mas a Mercedes sabe o que ele vale, por isso vai pagar-lhe em conformidade. Ele continua a ser incrivelmente rápido e se tivesse um carro suficientemente competitivo, estaria a lutar pelo campeonato do mundo. Para mim, é [a Ferrari] a última equipa em que eu veria o Lewis”, acrescentou. “É uma mudança muito grande para um piloto correr numa equipa italiana. É completamente diferente de tudo o que ele experimentou antes na McLaren e na Mercedes. É uma grande mudança. A equipa está sediada em Itália e eles fazem as coisas de uma forma diferente.”