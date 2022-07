F1: Jehan Daruvala vai testar no Algarve com a McLaren | AutoSport

Depois de ter testado com a McLaren em Silverstone no mês passado, Jehan Daruvala vai voltar ao volante de um carro da equipa de Woking, desta vez em território nacional. O piloto indiano estará em Portimão a testar com o MCL35M, o mesmo carro que Colton Herta usou na semana passada.

“O meu primeiro teste com uma máquina de Fórmula 1 foi surreal e mal posso esperar para voltar a entrar no carro em Portimão”, comentou Daruvala. Saí do teste de Silverstone com muita confiança, pois tanto do ponto de vista da condução como do ponto de vista físico, estive bem e fiz mais de duas distâncias de corrida absolutamente sem problemas. O meu sonho sempre foi correr na Fórmula 1 e este teste vai basear-se no que conseguimos em Silverstone”.

Daruvala ocupa atualmente o quarto lugar na classificação da série com a Prema Racing.