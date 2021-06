F1: Jeff Gordon teve dois convites | AutoSport

Jeff Gordon, quatro vezes campeão da NASCAR Cup Series, revelou ao podcast da F1 Beyond the Grid que houve discussões em duas ocasiões distintas para se juntar ao pelotão, potencialmente fazendo uma mudança sensacional para a competição.

Em causa estiveram a Williams, numa altura em que o piloto norte americano trocou o lugar com Juan Pablo Montoya (na altura ainda piloto da Williams) para um anuncio de TV e a BAR.

“Portanto, houve muitas discussões que se prolongaram e que se tornaram mais sérias do que eu pensava depois disso [testar], porque me diverti muito e comecei a pensar: ‘Posso treinar o meu pescoço o suficiente para fazer isto, posso aprender as pistas, posso ser competitivo?'”

Com as conversações com a BAR, Jacques Villeneuve e Bernie Eccesltone estiveram também envolvidos.

“Houve uma outra conversação: Jacques Villeneuve fez parte destas conversas quando estava na BAR… quando tudo isso estava a ser planeado, penso que eles queriam um piloto americano, de alguma forma eu entrei na lista, e tivemos muitas discussões. Ele estava envolvido sim [Bernie Ecclestone], tive discussões com ele e não foram longas discussões, mas penso que houve algumas conversas sobre um grande interesse num piloto americano. Sempre houve, certo? Não sei bem porque é que não resultou realmente e as razões pelas quais mencionei anteriormente, penso que Alexander Rossi é provavelmente um dos mais próximos que já vimos de ter realmente sucesso. Mas mais uma vez, seria excitante e divertido para mim ver aquele piloto americano num carro que compete à frente. De qualquer modo, sim, Bernie, quando eu vinha aos circuitos, ele e eu falávamos muito depressa sobre isso e ele dizia: ‘Temos de te arranjar um carro… o que temos de fazer?'”.