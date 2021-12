F1, Jean Todt sobre futuro na Ferrari: “Rumores não devem ser levados em consideração” | AutoSport

No princípio deste mês surgiram algumas notícias que davam conta de um possível regresso de Jean Todt à Ferrari, depois de cessar funções na FIA. Em entrevista ao Paris Match, já depois de deixar a presidência do órgão federativo, Todt afirmou que não passam de rumores e que qualquer projeto que se apresente, não deverá ocupar-lhe muito do tempo. “Rumores não devem ser levados em consideração”, afirmou Todt. “Se surgir uma oportunidade, vou estudá-la cuidadosamente e com cautela. Aos 75 anos, não se pode ser impulsivo. A solução seria que eu pudesse levar algo para esse possível projeto e que isso também me traga alguma coisa. Também não deve ocupar mais do que um terço do meu tempo: estou envolvido com o Brain Institute, que criei com o Prof. Saillant, e com a SUU Foundation, a associação em homenagem a Aung San Suu Kyi, que a minha esposa Michelle apoia”.