F1: Jean Todt revela que Michael Schumacher segue carreira do filho

Jean Todt, presidente da FIA revelou que visita regularmente Michael Schumacher e assegura que ele continua a ser “muito bem cuidado” e está a acompanhar via TV a carreira do filho, Mick Schumacher, que deve rumar à Haas em 2021: “Michael continua a lutar e só podemos desejar felicidades a ele e à sua família. Em 2021, o Mick, provavelmente estará a correr na Fórmula 1 e estamos muito felizes por poder haver outro Schumacher ao mais alto nível no automobilismo,” disse Jean Todt, à RTL francesa. Recorde-se que se completam sete anos no próximo mês que

Schumacher sofreu ferimentos graves na cabeça, na sequência dum acidente enquanto esquiava, em 2013. Desde que Schumacher foi transferido para a sua casa, a família tem mantido muito reservada a informação sobre o antigo campeão mundial, e só um restrito grupo de pessoas o visita, incluindo Jean Todt e Felipe Massa.