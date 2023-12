F1: Jean Todt relembra temporada de 2005 com a Ferrari e avisa Red Bull | AutoSport

A Red Bull venceu dois títulos mundiais de construtores de Fórmula 1 desde a entrada em vigor do novo regulamento técnico da disciplina, enquanto as equipas adversárias tentam encurtar a desvantagem, depois de começarem menos bem o novo ciclo regulamentar. No entanto, e tendo em conta a sua experiência pessoal na Ferrari, Jean Todt deixou um aviso à Red Bull afirmando que não é certo o seu domínio na próxima temporada.

Depois de seis títulos mundiais consecutivos da Ferrari, entre a temporada de 1999 e 2004, a Renault intrometeu-se nos anos de 2005 e 2006, alcançando o bicampeonato de construtores e pilotos, por Fernando Alonso, interrompendo a senda vitoriosa dos italianos.

“A Red Bull construiu uma equipa vencedora com um piloto extraordinário, muito profissional, inteligente na corrida. Um talento fantástico”, afirmou Todt à publicação italiana La Stampa, quando questionado sobre as semelhanças entre o período atual e quando liderava a Ferrari. “Não se lembram [da Ferrari] de 2005? A mesma equipa, os mesmos pilotos, depois de uma época triunfante. Há [Michael] Schumacher, mas não somos competitivos. Voltamos a ser rápidos em 2006, mas perdemos devido a problemas de fiabilidade. Michael anuncia a sua primeira despedida da Fórmula 1. Regressou com a Mercedes em 2010. Entretanto, ganhámos em 2007 com [Kimi] Räikkönen e perdemos nos últimos metros em 2008 com [Felipe] Massa”.

Todt, salientou ainda apoiar Charles Leclerc como o piloto da Scuderia que pode vencer títulos mundiais. O piloto monegasco tem o filho de Jean Todt como gestor da sua carreira e por isso, o antigo chefe de equipa da Ferrari e ex-Presidente da FIA, conhece Leclerc muito bem, assegurando que “é um grande piloto e merece a oportunidade de ganhar o título”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool