F1: Jean Todt quebra o silêncio sobre o ‘sacrifício’ de Barrichello em Zeltweg 2002

Jean Todt voltou a defender a decisão da Ferrari no Grande Prémio da Áustria de 2002, uma das mais polémicas da história da Fórmula 1, ao justificar a ordem dada a Rubens Barrichello para ceder a vitória a Michael Schumacher com o receio de comprometer a luta pelo título mundial.

Numa entrevista ao podcast High Performance, o antigo diretor da Scuderia e ex-presidente da FIA reconheceu o embaraço gerado pelo episódio, mas sustentou que a opção foi tomada num contexto de disciplina interna e gestão de risco competitivo.

Todt explicou que a decisão assentava num princípio previamente definido dentro da equipa: a partir de determinada fase da temporada, a prioridade passaria para o piloto mais bem colocado no campeonato. Segundo o francês, esse entendimento tinha sido aceite antes da corrida de Spielberg, numa altura em que Schumacher liderava o Mundial. “A disciplina da equipa era que, após um certo número de corridas, a prioridade seria de um piloto”, afirmou, acrescentando que a medida visava evitar repetir desfechos dolorosos das épocas de 1997, 1998 e 1999, decididas nas últimas provas.

“Para mim, sempre foi o terror de perder, porque perdemos muito na última corrida”, disse Todt, ao enquadrar a lógica que sustentou a ordem de equipa. O ex-dirigente admitiu, ainda assim, que a decisão pode hoje ser vista como errada, mas sublinhou que, na altura, a Ferrari procurava eliminar variáveis que pudessem comprometer o objetivo central da temporada: conquistar os títulos.

Ordem definida antes da corrida

Na entrevista, Todt insistiu que o cenário tinha sido discutido antes da partida e fazia parte do plano estratégico da Ferrari. De acordo com o antigo responsável, Barrichello sabia que, caso liderasse antes da última paragem nas boxes, deveria permitir a passagem de Schumacher. “Começámos a corrida na Áustria com o briefing de ordens de equipa (…) e foi acordado”, afirmou.

O momento tornou-se, porém, altamente controverso devido à forma como a troca de posições foi executada. Barrichello desacelerou apenas nos metros finais da corrida, cedendo a vitória ao companheiro de equipa praticamente sobre a linha de meta, perante um público que reagiu com assobios e indignação. A imagem tornou-se simbólica de uma época em que as ordens de equipa continuavam a dividir o paddock e os adeptos.

Todt considerou que foi precisamente essa execução tardia que agravou o impacto do episódio. Segundo o próprio, Barrichello mostrou relutância em cumprir o que tinha sido combinado, expondo a Ferrari a uma controvérsia pública de grandes dimensões. “Rubens não gostou de cumprir o que foi decidido, o que criou um grande embaraço”, declarou.

Intervenção por rádio e desconforto no pódio

O antigo chefe da Ferrari revelou também que só interveio diretamente por rádio porque os engenheiros não conseguiram resolver a situação a tempo. “Normalmente eu não iria ao rádio, mas tive que ir e lembrar o que foi acordado”, recordou. Essa intervenção tornou-se um dos momentos mais marcantes do caso, por evidenciar em direto a imposição da hierarquia interna da equipa.

Todt relatou ainda que o desconforto não terminou com a bandeira de xadrez. No pódio, Schumacher procurou atenuar o mal-estar ao colocar Barrichello no lugar mais alto e ao entregar-lhe o troféu de vencedor, num gesto interpretado como resposta ao incómodo causado pela ordem. “Michael ficou tão sem graça que deu a sua posição para Rubens”, disse Todt, lembrando que a penalização aplicada à Ferrari acabou por resultar do procedimento adotado na cerimónia do pódio, e não da troca de posições em pista.

Uma leitura de liderança e gestão de crise

Ao revisitar o caso, Todt enquadrou a decisão como parte das responsabilidades inerentes à chefia de uma equipa de topo. Para o francês, liderar implica tomar decisões impopulares em momentos de tensão, mesmo sob forte escrutínio externo. “Ser um líder de equipa significa também ser um bombeiro. Se há um incêndio, você precisa apagá-lo”, afirmou.

Sem recuar no essencial da decisão, Todt reconheceu, no entanto, a dimensão emocional do episódio e admitiu que poderia ter lidado de outra forma com a reação de Barrichello. Disse que deveria ter aceite melhor a emoção do piloto brasileiro, ao mesmo tempo que relativizou o custo reputacional do momento. Na sua perspetiva, tanto Barrichello como Schumacher reagiram sob pressão, e essa carga emocional teve consequências inevitáveis.

Um episódio que continua a marcar a Ferrari

Mais de duas décadas depois, o GP da Áustria de 2002 mantém-se como um dos casos mais debatidos da Fórmula 1 moderna, pela forma como expôs o conflito entre estratégia coletiva, justiça desportiva e perceção pública. As declarações de Todt não reabrem apenas uma polémica antiga: ajudam também a compreender o modelo de gestão que sustentou a reconstrução da Ferrari no início dos anos 2000, assente em disciplina interna, controlo rigoroso e primazia dos objetivos competitivos.

Na entrevista, o antigo dirigente francês voltou assim a assumir sem ambiguidades a lógica da decisão, ainda que reconhecendo os danos de imagem provocados pela sua execução. A polémica, essa, permanece como um dos retratos mais duradouros das tensões entre eficácia e ética na competição ao mais alto nível.