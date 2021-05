F1: Jean Todt presta homenagem a Max Mosley | AutoSport

O actual presidente da FIA, Jean Todt, prestou homenagem às realizações e legado de Max Mosley ao leme do órgão máximo dos desportos motorizados.

“Profundamente entristecido com a morte de Max Mosley”, escreveu Todt no Twitter. “Ele era uma figura importante no desporto de F1 e automóvel. Como presidente da FIA durante 16 anos, contribuiu fortemente para reforçar a segurança nas pistas e nas estradas. Toda a comunidade da FIA presta-lhe homenagem. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família”.

A Fórmula 1 e as equipas também honraram a memória de Mosley.

“Entristece-nos saber que Max Mosley, ex-presidente da FIA, faleceu”, disse a Fórmula 1 numa declaração. “Uma figura enorme na transição da Fórmula 1. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos neste momento triste”.

“Estamos profundamente entristecidos com a notícia da morte de Max Mosley”, disse Ferrari. “Ele era apaixonado pelo desporto automóvel e, como presidente da FIA, deu uma contribuição imensamente valiosa para melhorar a segurança no desporto”.

“A Alpine F1 está profundamente entristecida ao saber da morte de Max Mosley, um Titã do desporto que tanto contribuiu para a era moderna”, disse a equipa francesa no Twitter. “O seu legado perdura até aos dias de hoje e continuará no futuro. Os nossos pensamentos estão com a sua família neste momento triste”.

“Do piloto ao fundador de equipa até ao presidente da FIA, Max Mosley foi uma poderosa força modernizadora do desporto automóvel mundial e uma personalidade única na nossa indústria”, disse a Mercedes numa declaração. “Em nome da Mercedes, estendemos as nossas condolências à sua família e amigos”.