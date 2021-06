F1: Jean Todt pensa que competição não precisa das corridas sprint de qualificação | AutoSport

O Presidente da FIA, Jean Todt, em entrevista ao Autosport britânico, afirmou que não é grande fã da ideia das corridas sprint de qualificação. Todt chega mesmo a dizer que não são corridas, essas acontecem aos Domingos e que embora não goste da ideia, “não custa nada tentar”.

“Número um, não chamamos a isso uma corrida. Tenho parte da responsabilidade de não chamar a isso uma corrida. Para mim, a corrida é no domingo. Se me perguntarem se sou um fã disso, a resposta é não. Acho que a F1 não precisa disso. Mas, por outro lado, se as pessoas quiserem tentar algo novo, não vai prejudicar a corrida de domingo. Será uma forma diferente de ter uma grelha de partida no domingo, pelo que não custa nada tentar”, afirmou o Presidente da FIA.

“Estou curioso para ver o que vai sair, mas tenho a certeza de que não vai prejudicar a corrida de domingo. As pessoas podem dizer que foi mais interessante no sábado do que no domingo, mas isso não é um risco demasiado grande para a imagem e para a credibilidade do campeonato”.