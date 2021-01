F1, Jean Todt: “O domínio da Mercedes e do Hamilton é maior do que o da Ferrari e do Schumacher”

O atual Presidente da FIA e antigo chefe de equipa na Ferrari, Jean Todt, acredita que o domínio da Mercedes e de Lewis Hamilton ultrapassam os feitos conquistados pela sua antiga equipa da Ferrari e Michael Schumacher.

No início do século, entre 2000 e 2004, a Ferrari e Michael Schumacher venceram tudo e todos. Desde 2014 que a Mercedes e Lewis Hamilton têm dominado a Fórmula 1. Em 2020, Hamilton igualou Schumacher com sete títulos de pilotos e também conseguiu ultrapassar o recorde de vitórias do alemão.

Para Todt, Hamilton e Schumacher “são pessoas diferentes. A única comparação está nos sete títulos, porque de resto, tens uma equipa alemão muito organizada com um piloto extremamente talentoso. Do outro está uma equipa italiana, com uma mentalidade diferente e uma abordagem diferente, mas também muito estruturada e organizada, e lá está, com um excelente piloto que era o Michael Schumacher”, afirmou Todt ao motorsport.com.

“Penso que a supremacia, o domínio da Mercedes e do Lewis é maior do que aquele no meu tempo da Ferrari e do Michael. O crédito vai todo para eles, têm um carro muito fiável. Em dois anos o Lewis apenas falhou a segunda corrida do Bahrein, o que é algo extraordinário”, afirmou Todt.