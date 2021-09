F1: Jean Todt não concorda com TL2 entre qualificação e corrida Sprint | AutoSport

É do conhecimento geral que o formato de fim de semana com corridas Sprint está a ser testado de forma a entender a sua viabilidade no futuro. Para já o feedback geral parece ser positivo apesar da maioria defender alguns ajustes. Jean Todt deu também a sua opinião.

Para o ainda presidente da FIA, o segundo treino livre faz pouco sentido:

“De momento este formato [sprint] deixa-me um pouco perplexo com o que acontece entre as 12 e as 13 da manhã de sábado”, disse Todt aos media italianos em referência à sessão da FP2. “Esta hora de treino livre não é compreensível para o público nem para os meios de comunicação social. Só pode ser de interesse para as equipas recolher informações, por exemplo sobre o desgaste dos pneus. Do ponto de vista do espetáculo, não faz sentido”.

“É uma evolução da competição”, disse ele. “A grelha é feita a partir do resultado da qualificação do sprint. Um evento adicional foi introduzido no sábado, o que dá mais significado à qualificação de sexta-feira. O que é realmente importante é o evento principal, a corrida de domingo. Não deve haver confusão sobre isto”.