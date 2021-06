F1, Jean Todt: “Há demasiada tensão e controvérsia” | AutoSport

O presidente da FIA mostrou algum desagrado pelos constantes ataques entre a Mercedes e a Red Bull. Jean Todt considera que há demasiada controvérsia nesta fase.

O francês comentou o ambiente que se tem vivido na F1, com a luta Mercedes vs Red Bull a ficar cada vez mais intensa, dentro e fora de pista:

“Eu sou neutro. É interessante, há mais competição e também mais controvérsia, é assim que isto funciona. Eu preferia que houvesse menos controvérsia neste desporto … Há demasiada tensão, há demasiada competição, controvérsia sobre a flexibilidade das asas, problemas de pneus, etc”, disse Todt em conversa com o AS.com.

O responsável pelo órgão máximo do automobilismo também falou sobre Lewis Hamilton e os seus interesses fora da competição, com o piloto a tornar-se uma das caras mais mediáticas na luta pela igualdade:

“Admiro Lewis como piloto. Ele é muito talentoso, tem muito sucesso, tem também a sorte de pilotar o melhor carro. É uma combinação. Michael estava muito preocupado com a segurança rodoviária, Lewis está preocupado com a diversidade e isso é normal. Há muito trabalho a fazer. Nos desportos motorizados, as ações contam: se és bom, ganhas; se não és bom, não ganhas; se não és digno de confiança, retiras-te. Eu gostaria de ver mais ações do que palavras”.