F1, Jean Todt: “Este regulamento foi pensado para permitir que os pilotos possam ter mais lutas em pista” | AutoSport

Num evento transmitido via Youtube para todo o mundo vimos a primeira amostra do que será o futuro a médio prazo da F1. Com ênfase nas lutas em pista e uma redução na turbulência criada pelos carros, o novo conceito volta a aproveitar de forma mais evidente o efeito solo para criar apoio aerodinâmico necessário. Há uma redução no apoio criado e por conseguinte da velocidade dos carros em pista, mas há muitas novidades, com um design futurista, o uso de rodas de 19 polegadas e o grande foco, melhores lutas em pista.

Jean Todt falou de um momento entusiasmante para a F1. O presidente da FIA deu as boas vindas aos fãs nesta nova era que se espera se brilhante:

“A F1 sempre foi um laboratório para a inovação e em 2022 iniciará um novo capítulo com esta mudança de regulamentações. A magia da F1 é ver homem e máquina a competir no limite e este regulamento foi pensado para permitir que os pilotos possam ter mais lutas em pista. Isto, juntamente com as novas regras orçamentais, deverá permitir que todos os pilotos e equipas possam ter oportunidade de lutar pelas primeiras posições. “

O aspeto do carro, talvez por já ter sido tantas vezes visto, já não é tão futurista, comparando com os primeiros desenhos que vimos. O aspeto não mudou tremendamente desde essa altura e talvez por isso esta apresentação dificilmente vá surpreender os fãs. Mas é um marco simbólico, a primeira vez que os pilotos e fãs viram pela primeira vez o aspeto da máquina ao vivo. Que esta nova era possa trazer as corridas que todos desejamos.