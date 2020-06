F1: Jean Todt acredita que a saída de Vettel se deve a falta de união

Jean Todt sabe bem o que é preciso para vencer com a Ferrari e acredita que a saída de Sebastian Vettel se deve em parte à falta de união na equipa.

Todt foi o timoneiro de uma das épocas de maior sucesso da Ferrari e conhece como poucos a Scuderia. A saída de Vettel pode estar relacionada com a falta de união da equipa, segundo o francês, relembrando os pontos fortes da Ferrari no seu tempo:

“Os resultados, bons ou maus, conseguimos sempre explicar”, disse Todt em entrevista à Sky Sports F1. “Juntamente com o Michael [Schumacher] e toda a equipa da Ferrari, tivemos muito sucesso porque tínhamos uma equipa muito unida e forte, que se apoiava, principalmente nos momentos difíceis.”

“É fácil estar unidos quando tudo está bem, mas vemos um bom marinheiro num mar agitado. Quando estávamos num mar agitado, estávamos todos no barco, e acho que foi isso que fez a diferença. ”

“Sebastian Vettel é um dos maiores talentos do automobilismo”, explicou Todt. “O anúncio foi feito e ele não irá dirigir para sua equipe atual depois de 2020. Existem muitas outras oportunidades. Apenas podemos desejar o melhor para ele, e eu realmente sinto que quem o levar, terá muita sorte.”

“Ele é claramente um dos pilotos que, com um carro adequado, pode vencer campeonatos. Quando Michael chegou em 96, ele só conseguiu vencer três corridas – não porque não estava motivado, ele simplesmente não tinha o carro para permitir que ele fosse campeão mundial. Lentamente, construímos o carro e construímos a equipa que tornou isso possível, por isso é uma combinação. Se virmos o Lewis Hamilton – se ele não pudesse guiar um carro vencedor, ele não poderia ser campeão do mundo. Vimos isso com [Fernando] Alonso, você viu isso com Vettel. É lógica. “