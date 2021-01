F1, Jean Todt: “2021 não será uma época normal”

O presidente da FIA, Jean Todt, não acredita que as complicações que a pandemia trouxe sejam menores este ano e que a época de F1 que deverá começar em março, não será normal.

Os rumores do adiamento da primeira corrida do ano na Austrália é a prova que a F1 terá de fazer um grande esforço, tal como em 2020, para completar a época. Todt é da opinião de que 2021 não será uma época fácil:

“Infelizmente, ainda não acabou”, disse Todt. “Não é como se a época estivesse a terminar, por isso começamos a partir de um pedaço de papel branco. Os bloqueios vão acontecer, os confinamentos também, o vírus ainda circula. Houve progressos. Estamos à espera de uma vacina, por isso será bom para a população. Mas tenho a certeza que nos próximos dias, vamos ouvir muitas mudanças nos diferentes calendários, não só na Fórmula 1, mas também em outros calendários. Penso que metade do ano, na minha opinião, não será como seria de esperar numa época normal”.

“Sinto que a época 2020 foi uma grande época, com muita criatividade”, acrescentou Todt. “Quem poderia ter adivinhado há um ano, quando nos encontrámos em Paris, que teríamos três grandes prémios em Itália, corridas consecutivas no mesmo circuito na Áustria, em Silverstone?”

“Quero também destacar o papel que foi desempenhado por Chase Carey e a sua liderança da Fórmula 1, trabalhando com a FIA, quando se vê o que foi alcançado para limitar as vítimas da COVID-19 no desporto motorizado.”