F1, Jean Alesi: “Vasseur tem de se apoiar bastante em Laurent Mekies” | AutoSport

Frédéric Vasseur substituiu Mattia Binotto ao leme da Scuderia Ferrari, desgastado pelos erros da estrutura durante a época passada, numa altura em que a expectativa em torno da equipa italiana era enorme. No entanto, fica sempre a dúvida de quanto pode realmente mudar nos desempenhos da equipa com uma nova liderança. Em termos de futuro a curto prazo pouco deve mudar, mas Vasseur pode levar a equipa a um novo patamar, pelo menos é isso que esperam os muitos ‘tifosi’.

Jean Alesi, antigo piloto da Ferrari na Fórmula 1, explicou à publicação italiana Autosprint que apesar de Vasseur não ser italiano isso não levantará muitas dificuldades, mas antevê que o líder tenha de se apoiar noutros elementos que já estavam na equipa, como é o caso do diretor desportivo Laurent Mekies.

“Sejamos honestos, na parte da táctica, a Ferrari não esteve nada bem no ano passado”, disse Alesi. “As coisas definitivamente precisam de mudar, caso contrário não há solução para a equipa. Penso que Vasseur tem de confiar muito em Laurent Mekies”. O antigo piloto explicou que “Mekies está na Ferrari há anos e pode ser a pessoa ideal para Vasseur ver o que precisa de ser mudado e o que, pelo contrário, deve permanecer igual, porque há potencial”.

Algo que Alesi pensa ser necessário de manter na equipa, sem qualquer alteração, é a identidade e a cultura italiana, dando como exemplo que em Maranello “só se fala italiano”.