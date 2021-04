F1: Jean Alesi propõe nova regra para os limites de pista

O ex-piloto de F1 Jean Alesi propôs uma nova regra para os limites de pista. Depois da polémica no Bahrein entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, Alesi defende uma abordagem mais severa e mais rígida:

“Os fãs não compreendem o que aconteceu com Hamilton e Verstappen no Bahrein”, disse ele à Autohebdo. “Para mim, é necessária mais clareza. Se o condutor colocar as quatro rodas fora dos limites da pista, a penalização deve ser imediata”.

“Depois da tragédia em Spa onde o Anthoine Hubert perdeu a vida, eu tinha avançado a ideia de ‘santuarizar’ as curvas-chave porque há sempre alguns nos circuitos”, explicou Alesi. “Lugares onde não se pode cortar ou ir longe. Quer se ganhe tempo ou não, a penalização por colocar as quatro rodas fora dos limites da pista deve ser imediata – um drive-through”!