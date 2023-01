F1, Jean Alesi: “Newey tornou-se o fator decisivo” | AutoSport

Se para uns, o segredo do sucesso da Red Bull chama-se Max Verstappen, para outros, Adrian Newey é o grande responsável pelas vitórias recentes da Red Bull. Jean Alesi considera que Newey é o grande trunfo da equipa sediada em Milton Keynes.

Para o ex-piloto de F1, o designer da Red Bull é o elemento diferenciador da equipa e o que permite À Red Bull ter vantagem face aos adversários:

“Red Bull é atualmente o líder absoluto na Fórmula 1 e é incrivelmente forte em todos os campos”, disse Alesi à publicação italiana Autosprint esta semana. “Se olharmos realmente para a situação atual, o verdadeiro fator a considerar é Adrian Newey. Desde que a F1 anunciou que havia novas regras e foi dada liberdade aos engenheiros, Newey tem vindo a fazer a diferença. Newey tornou-se o fator decisivo, porque ele é capaz como nenhum outro de continuar a melhorar o carro durante a estação – mesmo que sejam apenas pequenas mudanças. Se ele voltar a inventar uma obra-prima, tudo será muito difícil [para a Ferrari e as outras equipas] novamente este ano. Por outro lado, se o carro Red Bull deste ano tiver algo falível e frágil, as coisas poderão mudar. Em qualquer caso, não esqueçamos que, quer as coisas corram bem ou mal, Newey é um fator fundamental para ganhar ou perder”.