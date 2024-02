F1, Jean Alesi e Lewis Hamilton na Ferrari: resultados “vão ditar a hierarquia interna” | AutoSport

O antigo piloto acredita que Charles Leclerc “está consciente de que dentro de um ano estará ao lado de um piloto que é forte em termos de competição”, inteligente “e, além disso, gigantesco se pensarmos no seu valor mediático”. E nesse aspeto, Alesi sublinha que o britânico pode “ofuscar” qualquer companheiro de equipa que tenha, mas pensar nele como o piloto nº1 é um “argumento inútil”. Como tal, acredita que serão “as qualificações e as corridas a ditar uma hierarquia interna, o que tornará, se possível, este confronto de altíssimo nível dentro da Ferrari, ainda mais emocionante”.

Comparando a vinda de Hamilton com a de Michael Schumacher, “em termos de personalidade e carisma”, Jean Alesi escreveu num artigo de opinião no Corriere della Sera que “uma aventura eletrizante, renovada corrida após corrida, em torno da qual haverá um interesse universal”. Salientando “todo o respeito por Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que também chegaram a Maranello carregados de títulos e de uma reputação de alto nível”, a chegada de Hamilton é diferente para o francês.

